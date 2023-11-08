"مجموعة السبع" تدعم هُدَنًا وممرات إنسانية في غزة

أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم (الأربعاء)، دعمهم لهُدَنٍ وممرات إنسانية في حرب "إسرائيل" على قطاع غزة، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وشدد الوزراء في بيان مشترك إثر اجتماع في طوكيو، على الحاجة إلى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقالوا: "ندعم هُدَنًا إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتنقّل المدنيين، وإطلاق الرهائن، الذين تحتجزهم "حماس" منذ هجومها في السابع من أكتوبر".
وتعهّدت الدول الأعضاء بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار للشعب الفلسطيني، وحضت الدول الأخرى على الانضمام للجهود المبذولة.