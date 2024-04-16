"الأرصاد": الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة بهذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، حائل، في حين تكون خفيفة مصحوبة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على: الشرقية، الرياض، القصيم، مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية.