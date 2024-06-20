أمانة الشرقية تبدأ المرحلة الثانية للصيانة ورفع كفاءة مجمع كباري الظهران

تبدأ أمانة المنطقة الشرقية بعد غد أعمال المرحلة الثانية لصيانة ورفع كفاءة وتطوير مجمع كباري الظهران تقاطع طريق الظهران الجبيل، مع طريق الملك عبدالعزيز الظهران بقيق، والتي تستمر لمدة 8 أيام، وسيتم فيها إغلاق جزئي مع استمرار الحركة المرورية جزئياً لطريق خادم الحرمين الشريفين غرباً.
وتهدف أعمال التطوير إلى تحقيق مستهدفات رفع كفاءة الطرق والجسور، وتعزيز شبكة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة وجودتها، والإسهام في تحسين انسيابية الحركة المرورية، وربط الأحياء، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار، إضافة إلى سعيها لتحقيق الأهداف والإستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وفق إستراتيجية ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، وإطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.
وتحرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات عبر تحسين الطرق ورفع جودة أدائها وصولاً إلى تحقيق رضا المستفيدين، كما دعت سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الإرشادية في منطقة العمل؛ لتسهيل الحركة المرورية بالطرق البديلة، والتقيد بالسرعة المحددة؛ منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال التطوير، لافتةً إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.