أمانة الشرقية تبدأ المرحلة الثانية للصيانة ورفع كفاءة مجمع كباري الظهران

وتحرص الأمانة على تقديم أفضل الخدمات عبر تحسين الطرق ورفع جودة أدائها وصولاً إلى تحقيق رضا المستفيدين، كما دعت سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الإرشادية في منطقة العمل؛ لتسهيل الحركة المرورية بالطرق البديلة، والتقيد بالسرعة المحددة؛ منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال التطوير، لافتةً إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.