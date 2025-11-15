شاهد.. وادي الحسو يرسم لوحات جمالية ومناظر طبيعية شرق المدينة المنوّرة

شهد وادي الحسو بمركز الحسو شرق المدينة المنوّرة جريانًا مميزًا عقب الأمطار التي هطلت مؤخرًا على المنطقة، في مشهد طال انتظاره من محبي متابعة جريان الأودية وعشّاق الطبيعة البرّية.
المصوّر عبدالله بن زويد وثّق لـ"سبق" لحظات تدفّق المياه في الوادي بعد غيابه لفترة، مُلتقطًا صورًا تُبرز حركة الماء بين مسارات الوادي الواسعة، في لقطة تُجسّد قوة السيول وجمالية انسيابها.
وأوضح عدد من المتنزّهين أن جريان الوادي يجذب الهواة ومحبّي البر لمتابعة السيول عن قرب، معتبرين أن هذا الحدث يُعيد الحياة لمجاري الوادي ويمنح المكان حيوية استثنائية لا تتكرّر كثيرًا.
ويُعدّ وادي الحسو من الأودية التي تعتمد على هطول الأمطار الموسمية، ويشهد حضوره الأبرز في مثل هذه الأوقات التي تتشكّل فيها السيول وتُعيد رسم مجاريه الطبيعية.