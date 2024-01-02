يفتت الحصوات.. مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة تدشن جهاز "ليزر ثوليوم"

وبيّن التجمع أن جهاز "ليزر ثوليوم" يعمل على علاج كل الحالات المرضية لمرضى المسالك البولية، بما فيها الحصوات الكلوية عن طريق تفتيتها إلى أبسط شكل لها (حبيبات رملية) عن طريق عملية تسمى "الترميل"؛ مما يسهل على المريض عملية خروج الحصوات عن طريق شرب كميات من الماء.