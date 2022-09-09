"آركو" تشارك الاحتفال بـ"عالمي الإسعافات الأولية" لتقليل المخاطر في الطوارئ

واستطرد أمين عام المنظمة العربية قائلاً: في هذه التظاهرة الدولية نحتاج لإطلاق المزيد من البرامج التدريبية للمجتمعات المحلية في مجال الإسعافات الأولية وتوفير المعلومات المنقذة للحياة؛ وتعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع في مجال الإسعافات الأولية على نطاقٍ واسع ليتسنى لنا التعامل مع أي حالة طارئة بطريقة صحيحة وبأسرع ما يمكن لإنقاذ حياة المصاب؛ ونشر ثقافة الإسعافات الأولية؛ والتوعية بخطورة الحوادث وكيفية التعامل عند حدوثها للحد من تداعياتها الإنسانية؛ ونشر تطبيقات عن الإسعافات الأولية؛ وعقد المزيد من الدورات التدريبية لتأهيل المتطوعين وتعريفهم بمبادئ الإسعافات الأولية وآليات التدخل السريع لإنقاذ المصابين والتعامل مع أي حالات طارئة؛ وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتدريب منسوبيها على كيفية إجراء الإسعافات الأولية ليتسنى لهم التعامل مع أي حالة طارئة بطريقة احترافية وبأسرع ما يمكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أي خطر.