شركة "يلو" توزع عدداً كبيراً من المظلات والحقائب للحجاج لتيسير وتسهيل أداء المشاعر

ضمن ريادتها في المسؤولية الاجتماعية أسهمت شركة الوفاق لحلول النقل - يلو بتوزيع عدد كبير من المظلات والحقائب اليدوية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام والتي تتضمن شنطاً للإسعافات الأولية وأدوات خاصة للحاج، ضمن رغبة الشركة في تقديم خدمات تسهم في تيسير وتسهيل أداء مشاعر الحج بكل يسر وسهولة.