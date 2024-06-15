شركة "يلو" توزع عدداً كبيراً من المظلات والحقائب للحجاج لتيسير وتسهيل أداء المشاعر

ضمن ريادتها في المسؤولية الاجتماعية أسهمت شركة الوفاق لحلول النقل - يلو بتوزيع عدد كبير من المظلات والحقائب اليدوية لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام والتي تتضمن شنطاً للإسعافات الأولية وأدوات خاصة للحاج، ضمن رغبة الشركة في تقديم خدمات تسهم في تيسير وتسهيل أداء مشاعر الحج بكل يسر وسهولة.
وقد قام فريق متخصص بالتواجد داخل المشاعر وخارجها من أجل إيصال هذه الأدوات التي ستقلل من تلقي الحاج لأشعة الشمس وتوفير شنط للإسعافات لكي يستخدمها الحاج.
ودأبت "يلو" على تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية بشكل دائم ضمن استراتيجية الشركة في خدمة المجتمع، وخاصة في المناسبات الدينية؛ ومن أهمها حج بيت الله الحرام، والذي يعتبر مناسبة عالمية مهمة ويلف أعناق العالم للمملكة العربية السعودية لكي يشاهدوا الخدمات المقدمة وتضافر جهود القطاعات الحكومية والخيرية والخاصة التي تقدم خدماتها لكل حاج.