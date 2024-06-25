الأنظمة والقوانين السعودية كفلت خدمة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وطمأنينة

ودعم ذلك فتاوى بعض المغررين من الدعاة الذي زيّنوا لهم مخالفة الأنظمة من أجل أداء هذه الشعيرة التي تسقط عنهم في حال عدم الاستطاعة، ولكنهم لم يدخروا جهدهم في تسهيل الأمر لهم، معرضين حياة الحجاج للخطر عبر شركات سياحة ووسطاء وإرسالهم للحج بتأشيرات زيارة، والتي أكدت المملكة أنها لا تصلح للحج والانتظار هناك لأداء المناسك دون الحصول على الخدمات.