"إكرام مكة" تخصّص 530 عاملًا لتعزيز الأمن الغذائي في المسجد الحرام

خصّصت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة، 530 شخصًا من العاملين والمتطوّعين لتعزيز الأمن الغذائي في ساحات المسجد الحرام، من خلال حفظ فائض طعام الإفطار.
وقال مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي: الجمعية خصّصت هذا العام 530 شخصًا من الموظّفين والمتطوّعين لتنفيذ هذا المشروع النوعي في ساحات المسجد الحرام؛ حيث يقوم الفريق بجمع الفائض وفرزه وتقديمه للمحتاجين في مكة المكرمة.
وأضاف: الهدف من هذا المشروع هو تعزيز الأمن الغذائي، والتقليل من الهدر، وتحقيق رغبة المتبرعين في وصول صدقاتهم إلى المحتاجين.
وأشار "المطرفي" إلى أن المشروع حافظ على 213 ألف وجبة في شهر رمضان للعام الماضي من ساحات المسجد الحرام.
وأكد أنه يطمح إلى تكثيف فريق العمل والجهد لمواكبة الأعداد الكبيرة التي تشهدها ساحات المسجد الحرام، والتأكُّد من عدم وجود هدر في أي موقع من المواقع.