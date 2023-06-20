وزارة الحج تطلق آلية جديدة لمتابعة خدمات ضيوف الرحمن

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح أن وزارة الحج أطلقت هذه السنة آلية جديدة لعملية متابعة الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن في الميدان بمفهوم الرقابة الشاملة، وذلك خلال ندوة الحج الكبرى.

وقال: تبدأ بالمراقبة الذاتية والتي تلزم الشركات بمراقبة نفسها ومراقبة خدماتها وفق معايير ومتطلبات الوزارة والآليات الموضوع منها، ننتقل بعدها إلى رقابة وقائية تقيس جاهزية الخدمة ومواءمتها لمتطلباتنا بحيث نضمن قبل تقديم الخدمة أن الخدمات والعناصر كافة جاهزة -بإذن الله-.

‏أضاف: أثناء الموسم نقوم بثلاثة أنواع من عمليات الرقابة والمتابعة، عملية قياس جودة الخدمة من منظور المستفيد عملية الرقابة الملازمة والتزام مقدم الخدمة بتنفيذ الخدمة وفق الخطة التشغيلية ووفق الرغبات المتفق عليها مع البعثات وضيف الرحمن.

وتابع: أخيراً عملية الضبط والتصحيح في حال وجود أي قصور في الخدمة، فإن مفهوم الرقابة الشاملة يضمن عملية التدخل والتصحيح بشكل فعال وسريع.