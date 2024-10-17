"مختص": بعض الموظفين يجهلون أنظمة العمل خاصة "المستحقات التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة"

وقال الدكتور الذيابي في حديثه لـ"سبق": إن الفرق بين المستحقات التقاعدية؛ أي تصفية الحقوق للموظف وتقوم التأمينات الاجتماعية بتسويتها وصرفها للموظف بعد انتهاء خدماته في السن القانوني أو التقاعد المبكر، وبين مكافأة نهاية الخدمة التي هي حق من حقوق أي موظف كفلها له "نظام العمل السعودي" لتكون مكافأة له تقديرًا لجهوده بناء على المادة 84 من نظام العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص، عند انتهاء علاقة العامل مع صاحب العمل، سواءً كان ذلك بسبب الاستقالة أو انتهاء عقد العمل أو لأي سبب آخر؛ فتقوم جهة العمل (خاصة أو عامة) التي يعمل فيها الموظف بتسويتها وصرفها كحق من حقوقه دون الرجوع في الحقوق التقاعدية أو تصفية الخدمة.