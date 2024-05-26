رحلات الغوص في جدة.. مغامرة لاستكشاف عالم البحار المثير

وفي الماضي، كان كورنيش جدة وجهة الغواصين الأولى، إلا أن رواج الغوص في الأعوام الاخيرة حفَّز بعض المستثمرين على افتتاح شواطئ مخصصة للغوص، فأصبح هناك الكثير من الشواطئ المجهزة لاستقبال الغواصين، ليتمكنوا أثناء الغوص في تلك المناطق التعرف إلى عشرات أنواع الشعاب ومئات الأصناف من الأسماك؛ مما أسهم في الإقبال الكبير على ممارسة رياضة الغوص إلى جانب الجولات البحرية من خلال القوارب واليخوت السياحية للاستمتاع بمشاهدة تضاريس البحر عن قرب.