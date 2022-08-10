"الضمان الصحي" و"وقاية" يوقّعان مذكرة تعاون لتعزيز الصحة العامة

وتهدف مذكرة التعاون إلى تحديد طبيعة الشراكة بين المجلس والهيئة وفقاً لمبادئ الشفافية والمساواة حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين، حيث ترتكز المذكرة على عدة محاور، من أبرزها تعاون الطرفين فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة، وتحديد الإجراءات الوقائية التي يتم إضافتها إلى حزمة المنافع وتطويرها، إلى جانب تعاونهما على وضع ومراجعة مؤشرات الصحة العامة لمراقبة وتقييم الصحة السكانية ودعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة، إضافة إلى تبادل الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية لتلبية احتياجات الجانبين وأي مشاريع ومبادرات ذات صلة مشتركة قد تنشأ مستقبلاً، وتبادل البيانات الإحصائية المتوفرة في مجال الصحة والوقاية من الأمراض.