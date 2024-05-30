"مجموعة إيلاف" توقّع عقد تشغيل فندق إيلاف قنوان في مكة المكرمة

وأضاف الرئيس التنفيذي: "إن مجموعة إيلاف تحرص دائمًا على تميزها، خاصة فيما يرتبط بكفاءتها التشغيلية، وجودة خدماتها العالية، بما يُعزّز من مكانة المملكة العربية السعودية بوصفها واحدةً من الوجهات السياحية الرائدة، وفقًا لبرامج رؤية السعودية 2030 ذات العلاقة بالتوسع في قطاع الضيافة"، وتطمح المجموعة أن تكون أكبر علامة تجارية سعودية في قطاع الضيافة بنهاية العام المقبل "2025"، مبينًا أنها تضع ضمن استراتيجيتها استيعاب الكفاءات السعودية في هذا القطاع المحوري الذي يُمثل أحد أسس الاقتصاد السعودي المُستدام، فضلًا عن تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية؛ للمحافظة على نجاح وتطوير وتنمية القطاع.