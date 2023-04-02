أرباحها 62.57 مليار ريال عام 2022.. "الجميلي" يطالب بقانون يلزم البنوك في المملكة بتقديم نسبة من أرباحها لخدمة المجتمع

وفي مقاله "إلزام البنوك بنسب من أرباحها.. للمسؤولية الاجتماعية" بصحيفة "المدينة"، يقول "الجميلي": "أموال البنوك بعامة أساسها نقود المكتتبين والمودعين، فأرباح برامج التمويل والقروض التي تقدمها لعملائها، ثم من متاجرتها بتلك الأموال، وهذا شأن (بنوكنا)، التي يزيد من ثرواتها أكثر وأكثر أن غالبية المواطنين يتركون أموالهم في خزائنها دون أن يأخذوا عليها فوائد، يضاف لذلك عوائدها الكبيرة والمضمونة، التي أتت من خلال تركيزها على أسر المواطنين بالقروض العقارية، وقبلها الاستهلاكية ذات العمولات المرتفعة، التي بدأت بما يتجاوز الـ7%، ثم تناقصت شيئًا فشيئًا، لكنها حتى الآن تبقى كبيرة لأنها تراكمية!".