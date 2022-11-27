"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من غد الاثنين إلى الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة بمشيئة الله من غدٍ الاثنين إلى الأربعاء، مصحوبة بتساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية، وتشمل الأمطار الرعدية منطقة تبوك والحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنورة، وحائل، ومكة المكرمة، والقصيم والشرقية، وعسير، وجازان والباحة والرياض حيث تصل الأمطار إلى أمطار متوسطة وغزيرة في بعض المناطق وشديدة الغزارة في بعضها.