بالصور.. "غروس الخيرية" تُقدِّم 3 ملايين ريال لبرامج إغاثة المنكوبين خارج السعودية

يُشار إلى أن ذلك يأتي مواصلة للجهود التي قدَّمتها مؤسسة غروس الخيرية بالتعاون المتميز والمتواصل مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم العديد من المشروعات والحملات والبرامج الإنسانية والخيرية خارج السعودية، التي من ضمنها: المساهمة بالحملة السعودية الشعبية لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان، ومشروع إغاثة المتضررين من المجاعة في الصومال، ومشروع دعم المتضررين من السيول في السودان، ودعم مشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن.