وزير الطاقة ممازحاً مذيع "فوكس": اسأل سمو ولي العهد "متى سيمنح وزيره 8 ساعات نوم؟"

مازح وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بريت باير، عندما سأله عن السؤال الذي يجب أن يطرحه على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال المقابلة، حيث رد وزير الطاقة، بقوله: "اسأله متى سيمنح وزيره 8 ساعات من النوم لمدة 3 أيام متواصلة؟".