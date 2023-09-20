وزير الطاقة ممازحاً مذيع "فوكس": اسأل سمو ولي العهد "متى سيمنح وزيره 8 ساعات نوم؟"

مازح وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بريت باير، عندما سأله عن السؤال الذي يجب أن يطرحه على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال المقابلة، حيث رد وزير الطاقة، بقوله: "اسأله متى سيمنح وزيره 8 ساعات من النوم لمدة 3 أيام متواصلة؟".
وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن بريت باير سيقدم مقابلة حصرية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (السادسة مساءً بتوقيت واشنطن)، وسيتناول هذا اللقاء موضوعات متنوعة تتعلق بمستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة، وستشمل تقريرًا خاصًا عن السعودية ومقابلات مع مسؤولين سعوديين.
وقام بريت باير، بإجراء مقابلات مع قادة عالميين ورؤساء حكومات وشخصيات سياسية ومشاهير على مدى 27 عامًا من عمله في القناة الأمريكية.
وتضمنت هذه المقابلات الرؤساء الأمريكيين السابقين، مثل: باراك أوباما وجورج بوش ودونالد ترامب، وكذلك وزراء الخارجية السابقين، والرئيس الأوكراني زيلينسكي.