"التحلية" تسجل الرقم الأعلى لمستوى التواجدية والموثوقية بالعالم

يُشار إلى أن منظومة رأس الخير لإنتاج المياه المحلاة واحدة من 30 منظومة من منظومات التحلية التي تقع على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، وهي منظومة ذات تقنية فنية عالية، تعتمد على نظام الدورة المركبة وتتميز بالكفاءة العالية والموثوقية التشغيلية، وتمثل نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في اعتمادية الطاقة والاستدامة المائية، كما تدعم إلى جانب بقية منظومات التحلية الإنتاجية، جهود توطين صناعات الطاقة، والإسهام في خلق إضافة نوعية للصناعات الوطنية، بما في ذلك نقل التقنية وتوطينها وزيادة المحتوى المحلي.