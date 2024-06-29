واشنطن.. "السواحة" ووزيرة التجارة الأمريكية يبحثان "فرص توسيع الاستثمار الرقمي"

وناقش الوزير خلال الاجتماع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة لدعم نموّ الاقتصاد الرقمي في المنطقة، باعتبار المملكة مركزًا محوريًّا للتقنية والابتكار، إضافة إلى مناقشة تسريع نموّ التقنيات الحديثة بما يخدم التقدم العلمي والتقني في شتى القطاعات، كما ناقش الاجتماعُ توسيعَ الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي بين البلدين الصديقين.