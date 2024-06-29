واشنطن.. "السواحة" ووزيرة التجارة الأمريكية يبحثان "فرص توسيع الاستثمار الرقمي"

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم، في مقرّ وزارة التجارة الأمريكية في واشنطن، مع وزيرة التجارة الأمريكية السيدة "جينا ريموندو"، وذلك بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وناقش الوزير خلال الاجتماع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة لدعم نموّ الاقتصاد الرقمي في المنطقة، باعتبار المملكة مركزًا محوريًّا للتقنية والابتكار، إضافة إلى مناقشة تسريع نموّ التقنيات الحديثة بما يخدم التقدم العلمي والتقني في شتى القطاعات، كما ناقش الاجتماعُ توسيعَ الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي بين البلدين الصديقين.