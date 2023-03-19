بدعم وتمكين ولي العهد.. "آل الشيخ": قطاع الترفيه يستقبل أكثر من 120 مليون زائر من 2019 حتى الربع الأول 2023

وبيّن المستشار آل الشيخ أن هذه الأرقام تعد جُزءًا مما أنجزته الهيئة خلال هذه الفترة؛ حيث نظّمت أكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان على مستوى العالم، كما أصدرت 11,136 ترخيصًا لمختلف الأنشطة الترفيهية، والأنشطة المساندة بعد إطلاق منظومة التراخيص الجديدة في عام 2019 لـ9 أنشطة ترفيهية ومساندة؛ في حين تم الترخيص لـ470 وجهة ترفيهية في أكثر من 42 مدينة ومحافظة في المملكة، والتصريح لأكثر من 1402 مطعم في 50 مدينة ومحافظة في المملكة بأكثر من 3728 تصريحًا، إضافة إلى الترخيص لأكثر من 3,738 منشأة في مجالات الأنشطة الترفيهية والمساندة.