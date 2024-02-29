عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" تدخل المرحلة الـ 5

دخلت عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" مرحلتها الـ 5، في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.
وكان المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي السعودي لعمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قد ذكر في تصريح صحفي، أن التوأم السيامي النيجيري (حسنة وحسينة) قَدِمَتا إلى المملكة في 16 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 31 أكتوبر 2023م، وقام الفريق الطبي بعد دخول التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، بإجراء فحوصات دقيقة ومتعددة لهما وعقد عدة اجتماعات، توصل من خلالها إلى أن التوأم يشتركان في عدة مناطق في أسفل البطن والحوض وأسفل العمود الفقري والأعصاب السفلية للعمود الفقري، وقرر إجراء عملية أولية لهما بفصل قناة العمود الفقري؛ حيث قام الفريق الطبي المختص بجراحة الأعصاب بإجراء هذه العملية منذ عدة أسابيع، بعد ذلك عقد الفريق الطبي والجراحي عدة اجتماعات وقرر الفريق إجراء عملية الفصل اليوم الخميس.
وقال "الربيعة": إن التوأم يشتركان في أسفل القولون والجهاز البولي والتناسلي وعظمة الحوض وفي أسفل قناة العمود الفقري وبعض الأعصاب السفلية، ومن المقرر أن تُجرى العملية على 9 مراحل وتستغرق نحو 14 ساعة بإذن الله، ويشارك فيها 38 من الاستشاريين والمختصين والفنيين والكوادر التمريضية في تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام وجراحة التجميل وجراحة الأعصاب للأطفال؛ مشيرًا إلى أن هذه العملية تعد من العمليات المعقدة ونسبة نجاحها 70%.
وأفاد بأنه من المتوقع أن يتم فصل التوأم، وأن يكون لكل طفل طرفان سفليان لوحدهما، وأن يتم نقل التوأم بعد انتهاء العملية إلى العناية المركزة للأطفال للمراقبة والإفاقة.