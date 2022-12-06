"مجموعة سليمان الحبيب" الراعي الطبي الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

جديرٌ بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، قامت برعاية عديد من الفعاليات الوطنية طبياً، حيث تواصل رعايتها المتميزة لموسم الرياض للمرة الثالثة على التوالي، كما أنها أعلنت أخيراً رعايتها الرسمية لشركة رياضة المحركات السعودية، للجولة الحاسمة لكأس العالم للسيارات السياحية WTCR بمدينة جدة، إضافة إلى أنها رعت سباق كأس السعودية للفروسية، وفعاليات أخرى، وحققت المجموعة نجاحاً لافتاً على هذا الصعيد، بفضل خبراتها والإمكانات البشرية والتقنية الكبيرة التي تساعدها على تقديم الرعاية الصحية الميدانية بأعلى المعايير.