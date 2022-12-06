"مجموعة سليمان الحبيب" الراعي الطبي الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

في إطار حرصها على المشاركة في المناسبات الوطنية، والتزامها بالمسؤولية المجتمعية، وقّعت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب اتفاقية مع نادي الإبل لرعاية مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته السابعة، لتقديم الرعاية الطبية في فعاليات المهرجان كافة.
وقال فيصل النصار الرئيس التنفيذي المكلّف للمجموعة، إن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص المجموعة على المشاركة في المناسبات الوطنية كافة، والإسهام في إنجاحها، مضيفاً أن المجموعة تعتز بشكل خاص بكونها الراعي "البريميوم" لهذا المهرجان الذي يحمل اسم الملك المؤسّس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- موحد المملكة وواضع أسسها ومنهجها، وأحد أعظم الرجال الذين خلدهم التاريخ.
ولفت النصار، إلى أن المشاركة تأتي انطلاقاً من التزام المجموعة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، والإسهام في تحقيق مرامي المهرجان الثقافية والاقتصادية والرياضية والترفيهية، والمشاركة في تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتعريف الأجيـــال الجديدة والعالم بهذا التراث العريق، وفي إخراج المهرجان بالشكل الذي يليق بالمملكة ومكانتها.
وشدّد النصار على أن المجموعة اكتسبت خبرات كبيرة، من خلال رعايتها كثيراً من الفعاليات المتنوعة، حيث ستقوم بتجهيز مركز طبي متكامل، وتسخير خبراتها وإمكاناتها، في تقديم الخدمات الطبية الإسعافية والطارئة كافة بأعلى المعايير، للمشاركين في الفعالية وزوّارها، تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، علاوة على تجهيز عديد من النقاط التوعوية والتثقيفية والعروض الحصرية.
جديرٌ بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، قامت برعاية عديد من الفعاليات الوطنية طبياً، حيث تواصل رعايتها المتميزة لموسم الرياض للمرة الثالثة على التوالي، كما أنها أعلنت أخيراً رعايتها الرسمية لشركة رياضة المحركات السعودية، للجولة الحاسمة لكأس العالم للسيارات السياحية WTCR بمدينة جدة، إضافة إلى أنها رعت سباق كأس السعودية للفروسية، وفعاليات أخرى، وحققت المجموعة نجاحاً لافتاً على هذا الصعيد، بفضل خبراتها والإمكانات البشرية والتقنية الكبيرة التي تساعدها على تقديم الرعاية الصحية الميدانية بأعلى المعايير.