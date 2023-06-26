شؤون الحرمين تؤكد جاهزية منظومة الخدمات الرقمية استعداداً لبث ترجمة خطبة عرفة

وأضاف مقادمي أنه تم التأكد من عمل وجودة الخدمات التقنية للمشروع وهي: رفع سرعة دائرة الاتصال أي بي- في بي إن، رفع سرعة دائرة الربط دي آي إي سيرفس، اختبار كافة أجهزة البث الرقمي، اختبار سرعة نقل البيانات، اختبار قياس وسلامة نقل البيانات.