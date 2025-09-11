أرض خام شرق الرياض بمزاد خام الشرق

ويعتبر موقع الأراضي من المواقع المميزة شرق الرياض في ظل التوجه الملحوظ لنمو مدينة الرياض وازدياد الطلب على الأراضي السكنية والتجارية من جميع الفئات المستهدفة سواء مستثمرين أو مطورين، أو مستخدمين نهائيين، ويعتبر المزاد فرصة مغرية للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة أعمال الجود العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الرقم الموحد ٩٢٠٠٣١٨٨١