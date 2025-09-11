أرض خام شرق الرياض بمزاد خام الشرق

تعلن شركة أعمال الجود العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ ، عن إقامة مزاد " خام الشرق" الهجين وذلك يوم الخميس ١٨ - ٩ - ٢٠٢٥م الساعة ٤:٣٠ عصرًا حضوريًا في قاعة عبية نجد بمدينة الرياض ، و إلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات.
يطرح في المزاد أرض خام شرق الرياض مساحتها ٦٧٠٦٠٤،٨٨ م٢ ، على مقربة من طريق الرياض الدمام السريع وطريق رماح.
ويعتبر موقع الأراضي من المواقع المميزة شرق الرياض في ظل التوجه الملحوظ لنمو مدينة الرياض وازدياد الطلب على الأراضي السكنية والتجارية من جميع الفئات المستهدفة سواء مستثمرين أو مطورين، أو مستخدمين نهائيين، ويعتبر المزاد فرصة مغرية للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة أعمال الجود العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الرقم الموحد ٩٢٠٠٣١٨٨١