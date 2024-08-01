ركن المؤلف السعودي يقدم 66 عنوانًا جديدًا لزوار معرض المدينة المنورة للكتاب 2024

يقدم ركن المؤلف السعودي 66 عنوانًا جديدًا لزوار معرض المدينة المنورة للكتاب 2024، الذي يتيح فرصة عرض كتب المؤلفين السعوديين ذوي النشر الذاتي وتسويقها نيابة عنهم.
وتفصيلاً، يأتي الركن ضمن مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة، حيث يعرض على مساحة واسعة ومميزة في قلب المعرض نُسخًا من عناوين المؤلفين السعوديين الذين سجّلوا مسبقًا في المبادرة قبيل انطلاق المعرض بنسخته الثالثة.
ويستقبل "ركن المؤلف السعودي" الكتّاب الذي يملكون الحقوق القانونية لكتبهم ومؤلفاتهم، في إطار دعم الهيئة للمؤلف السعودي، حيث يتولى الركن تحصيل مبيعات الكتب وتقديمها للمؤلف، كخدمة مجانية تسعى عبرها الهيئة إلى استقطاب الموهوبين والمبدعين والكتّاب من مختلف الأعمار، وتعزيز حضورهم في معارض الكتاب، وتسهيل وصول مؤلفاتهم إلى الجمهور وتشجيعهم على الاستمرارية، بالإضافة إلى دعم صناعة النشر، واستقطاب وجذب مختلف الأنماط الفكرية من الزوار.
يُذكر أن فعاليات النسخة الثالثة من معرض المدينة المنورة للكتاب تُقام على مساحة 20 ألف متر مربع خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويفتح أبوابه للجمهور حتى الخامس من أغسطس الجاري من الساعة الثانية مساء حتى الساعة 12 منتصف الليل، بمشاركة 300 دار نشر ما بين سعودية وعربية ودولية موزعة على 200 جناح.