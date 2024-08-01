ركن المؤلف السعودي يقدم 66 عنوانًا جديدًا لزوار معرض المدينة المنورة للكتاب 2024

ويستقبل "ركن المؤلف السعودي" الكتّاب الذي يملكون الحقوق القانونية لكتبهم ومؤلفاتهم، في إطار دعم الهيئة للمؤلف السعودي، حيث يتولى الركن تحصيل مبيعات الكتب وتقديمها للمؤلف، كخدمة مجانية تسعى عبرها الهيئة إلى استقطاب الموهوبين والمبدعين والكتّاب من مختلف الأعمار، وتعزيز حضورهم في معارض الكتاب، وتسهيل وصول مؤلفاتهم إلى الجمهور وتشجيعهم على الاستمرارية، بالإضافة إلى دعم صناعة النشر، واستقطاب وجذب مختلف الأنماط الفكرية من الزوار.