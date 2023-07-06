أكثر من 6900 مستفيد من مراكز السادة والضاحي والشماسية خلال عيد الأضحى

قدّمت مراكز: (السادة، والضاحي، والشماسية) للرعاية الصحية الأولية التابعة لمستشفى بريدة المركزي، خدماتها لأكثر من 6900 مستفيد؛ وذلك خلال مناوبتها في إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام.
وبيّن تجمع القصيم الصحي، أن عدد المرضى المراجعين لعيادات الأسنان في المراكز، بلغ 109 مرضى؛ فيما كان عدد مراجعي عيادات طب الأسرة 4129 مراجعًا؛ لافتًا إلى أن المراكز الصحية المناوبة قدّمت خدماتها لـ936 مريضًا من الأطفال وصغار السن الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.
وأشار التجمع إلى أن عدد حالات الغيار والضماد والحقن، بلغت 1075 حالة؛ في حين كان عدد حالات إعطاء المحاليل الوريدية 314 حالة؛ فيما بلغ عدد المراجعين المستفيدين من خدمات الأشعة 101 مراجعًا، في الوقت الذي كان عدد المستفيدين من خدمات الفحوصات والتحاليل بالمختبرات 165 مستفيدًا، إضافة إلى 76 مريضًا استفادوا من خدمات التطعيمات.