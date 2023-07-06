أكثر من 6900 مستفيد من مراكز السادة والضاحي والشماسية خلال عيد الأضحى

وأشار التجمع إلى أن عدد حالات الغيار والضماد والحقن، بلغت 1075 حالة؛ في حين كان عدد حالات إعطاء المحاليل الوريدية 314 حالة؛ فيما بلغ عدد المراجعين المستفيدين من خدمات الأشعة 101 مراجعًا، في الوقت الذي كان عدد المستفيدين من خدمات الفحوصات والتحاليل بالمختبرات 165 مستفيدًا، إضافة إلى 76 مريضًا استفادوا من خدمات التطعيمات.