معهد الادارة يشارك في ملتقى إدارة المجلات العلمية ويطرح رؤى مستقبلية للابتكار والتأثير

يشارك معهد الإدارة العامة في ملتقى إدارة المجلات العلمية الخامس، الذي عقد خلال الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر الجاري؛ في قاعة حمد الجاسر بجامعة الملك سعود بالرياض تحت شعار: “الابتكار والتأثير العلمي.. آفاق جديدة”.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الابتكار في النشر العلمي، ورفع التأثير المعرفي للمجلات، واستكشاف الاتجاهات المستقبلية في إدارة النشر، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في تحسين جودة المحتوى العلمي وانتشاره.
ويعد الملتقى منصة تجمع خبراء النشر الأكاديمي وصناع القرار لاستعراض أحدث التحولات في صناعة المجلات العلمية ورفع جودة تأثيرها محليًا ودوليًا.
وسيقدم المعهد مشاركةً وحضورًا نوعيًا في الجلسات الحوارية؛ حيث يشارك الدكتور محمد صالح البخيتي، نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للاستشارات والدراسات، والمشرف العام على مجلة الإدارة العامة، التي تصدر عن المعهد؛ كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية بعنوان: “الابتكار والتأثير في النشر العلمي في ظل رؤية المملكة 2030”، مستعرضًا مسار التطوير الذي تقوده مجلة الإدارة العامة؛ بينما سيشارك الأستاذ الدكتور عجلان بن محمد الشهري، رئيس هيئة تحرير مجلة الإدارة العامة؛ كمتحدث في ورشة عمل بعنوان : “اتجاهات وتحديات النشر العلمي في المجلات العلمية – مجلة الإدارة العامة إنموذجاً”.
ويشهد الملتقى مشاركة فاعلة من إدارات المعهد، تشمل مركز البحوث والدراسات، ومجلة الإدارة العامة، والإدارة العامة للاتصال المؤسسي، إضافة إلى جناح تعريفي لعرض البروشورات والأدلة وبرامج المعهد بنسخ مطبوعة وإلكترونية.