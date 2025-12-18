معهد الادارة يشارك في ملتقى إدارة المجلات العلمية ويطرح رؤى مستقبلية للابتكار والتأثير

وسيقدم المعهد مشاركةً وحضورًا نوعيًا في الجلسات الحوارية؛ حيث يشارك الدكتور محمد صالح البخيتي، نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للاستشارات والدراسات، والمشرف العام على مجلة الإدارة العامة، التي تصدر عن المعهد؛ كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية بعنوان: “الابتكار والتأثير في النشر العلمي في ظل رؤية المملكة 2030”، مستعرضًا مسار التطوير الذي تقوده مجلة الإدارة العامة؛ بينما سيشارك الأستاذ الدكتور عجلان بن محمد الشهري، رئيس هيئة تحرير مجلة الإدارة العامة؛ كمتحدث في ورشة عمل بعنوان : “اتجاهات وتحديات النشر العلمي في المجلات العلمية – مجلة الإدارة العامة إنموذجاً”.