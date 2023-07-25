أمانة العاصمة المقدسة تفعّل قرار منع العمل تحت أشعة الشمس للعاملين

وأكدت الأمانة على الإدارات المشرفة على الشركات بتطبيق العقوبات في حق الشركات التي تخالف هذا القرار، حيث تسعى الأمانة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، وذلك للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية عاملي الشركات من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية، داعيةً أصحاب الشركات إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار.