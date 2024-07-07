بحضور نخبة من المختصين.. الرياض تستضيف مؤتمر القلب العالمي سبتمبر المقبل

ينظم تجمع الرياض الصحي الأول "مؤتمر القلب العالمي 2024" في العاصمة الرياض خلال الفترة من 12 - 14 سبتمبر 2024م، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين والمتخصصين المحليين والعالميين في مجال صحة القلب.
وأوضح قائد مسار القلب في "التجمع الأول" د. مبارك الدوسري أن الملتقى سيشمل العديد من ورش العمل والجلسات العلمية والحوارية التي ستناقش أمراض القلب وأحدث تقنيات علاجها، وأبرز مستجدات الرعاية القلبية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المُطبقة في المجال ذاته، بالإضافة إلى دور الطب الاتصالي في تحسين ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
وأضاف الدكتور الدوسري أن المشاركين والمسجلين في الملتقى سيحصلون على ساعات تعليم طبي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأشار "الدوسري" إلى أن المؤتمر يعدّ الأول من نوعه على مستوى تجمعات العاصمة، ويأتي ضمن جهود "التجمع الأول" في تحسين صحة المجتمع وتعزيز جودة الرعاية الصحية التخصصية والعامة وفق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية 2030.