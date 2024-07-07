بحضور نخبة من المختصين.. الرياض تستضيف مؤتمر القلب العالمي سبتمبر المقبل

وأوضح قائد مسار القلب في "التجمع الأول" د. مبارك الدوسري أن الملتقى سيشمل العديد من ورش العمل والجلسات العلمية والحوارية التي ستناقش أمراض القلب وأحدث تقنيات علاجها، وأبرز مستجدات الرعاية القلبية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المُطبقة في المجال ذاته، بالإضافة إلى دور الطب الاتصالي في تحسين ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.