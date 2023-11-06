ارتفاع صاروخي لأسعار البصل عالمياً: هذا متوسط السعر في السعودية وتحذير من موجة زيادة في 2024

وسجّلت بورتوريكو أعلى سعر في العالم، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد للبصل نحو 19.30 ريال، تليها اليابان بـ 18.6 ريال، وثالثًا هونغ كونغ بـ 16 ريالاً، وأقل دول العالم في أسعار البصل هي كازاخستان، حيث بلغ فيها سعر الكيلو الواحد للبصل ما يعادل ريالاً واحداً فقط، وكذلك روسيا وأذربيجان حيث تبلغ الأسعار نحو 1.32 ريال للكيلو.