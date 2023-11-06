ارتفاع صاروخي لأسعار البصل عالمياً: هذا متوسط السعر في السعودية وتحذير من موجة زيادة في 2024

تشهد الأسواق العالمية، بما في ذلك السعودية ودول الخليج، ارتفاعًا مستمرًا في أسعار البصل منذ منتصف عام 2022، حيث وصل متوسط سعر الكيلو الواحد للبصل في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الحالي إلى 1.70 دولار (6.40 ريال سعودي)، وهي زيادة قدرت بأكثر من 60% على المستوى العالمي.
ووفقاً للتقارير الزراعية الأوروبية يتوقع أن تستمر الزيادة في أسعار البصل حتى منتصف 2024 بنسبة 30% عن مستواها الحالي في جميع دول العالم، بما في ذلك الدول الرئيسة المنتجة للبصل في آسيا وأوروبا.
وبلغت إيرادات سوق البصل العالمي 76.13 مليار دولار أمريكي قبل نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نموًا سنويًا بنسبة 7.52% حتى عام 2028.
وظهرت أزمة البصل على الصعيد العالمي منذ منتصف شهر فبراير الماضي، نتيجة للظروف الجوية القاسية والأزمة الروسية – الأوكرانية، إلى جانب حظر عديد من الدول المنتجة التصدير للتصدّي لارتفاع أسعار الغذاء.
وأعلنت الهند، وهي أحد أكبر مصدّري البصل في العالم، فرض ضريبة قدرها 40% على تصدير هذه السلعة حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى ذلك، أعلنت مصر في سبتمبر الماضي منع تصدير البصل المصري خارج البلاد، وبدأ القرار سريانه منذ شهر أكتوبر الماضي.
ووفقًا لبيانات موقع تتبع الأسعار العالمي (GlobalProductPrices)، بلغ سعر الكيلو الواحد للبصل في السعودية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 4.99 ريال، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 6.40 ريال.
وسجّلت بورتوريكو أعلى سعر في العالم، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد للبصل نحو 19.30 ريال، تليها اليابان بـ 18.6 ريال، وثالثًا هونغ كونغ بـ 16 ريالاً، وأقل دول العالم في أسعار البصل هي كازاخستان، حيث بلغ فيها سعر الكيلو الواحد للبصل ما يعادل ريالاً واحداً فقط، وكذلك روسيا وأذربيجان حيث تبلغ الأسعار نحو 1.32 ريال للكيلو.