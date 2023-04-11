ضبط 22 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالرياض والمدينة المنورة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط "20" آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها "7" مقيمين من الجنسية اليمنية، و"4" مقيمين من الجنسية الباكستانية، و"4" مقيمين من الجنسية الهندية، و"3" مقيمين من الجنسيات السودانية والمصرية والسريلانكية، ومقيمان من الجنسية الإثيوبية، ومواطنان، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقّهم.