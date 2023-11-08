الوطنية للإسكان اختتمت دوري خزام وتوّجت الأبطال

الجدير بالذكر أن تعزيز جودة الحياة يعد قيمةً أساسية في الضواحي والمجتمعات السكنية، حيث تولي الوطنية للإسكان اهتماماً بالغاً في تحقيقها ضمن استراتيجيتها البيئية والاجتماعية والمعيشية، وذلك باستمرارها في تنفيذ برامجها الترفيهية والاجتماعية والرياضية والتي كان من ضمنها عدة أنشطة مختلفة منذ بداية العام الحالي، ضمن خطط مجدولة تسير وفق خط زمني محدد طوال السنة، وذلك في سبيل خلق بيئة سكنية متكاملة تمكّن السكّان من خوض تجربة عيش فريدة.