السعودية تؤكد في مؤتمر "إيكو إكسبو آسيا" أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية البيئة

وأكد "ابن دخيّل" أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة للحفاظ على البيئة، بدعم غير محدود من قِبل القيادة، وبتضافر الجهود الوطنية كافة، كما تشهد حراكًا بيئيًا ملحوظًا على المستوييَن المحلي والدولي، حيث أطلقت مبادرة السعودية الخضراء؛ لزراعة (10) مليارات شجرة، أي ما يعادل إعادة تأهيل (40) مليون هكتار داخل الأراضي السعودية؛ لتنمية الغطاء النباتي ورفع نسبة المناطق المحمية إلى (30%)، إلى جانب تبني نهج الاقتصاد الدائري الكربوني للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م.