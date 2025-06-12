من الإبرة والخيط إلى ريادة الأعمال.. "خلود الهندي" قصة نجاح ملهمة في التمكين

استعرض حساب الضمان الاجتماعي والتمكين قصة نجاح ملهمة بطلتها خلود الهندي، التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الإصرار والشغف والطموح، بعد أن تحولت من متدربة بسيطة إلى مدربة ورائدة أعمال، بفضل برامج التمكين التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة "التمكين".