من الإبرة والخيط إلى ريادة الأعمال.. "خلود الهندي" قصة نجاح ملهمة في التمكين

استعرض حساب الضمان الاجتماعي والتمكين قصة نجاح ملهمة بطلتها خلود الهندي، التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في الإصرار والشغف والطموح، بعد أن تحولت من متدربة بسيطة إلى مدربة ورائدة أعمال، بفضل برامج التمكين التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة "التمكين".
وذكر الحساب في قصة حملت عنوان "خلود الهندي.. من شغف الحرفة إلى ريادة العمل"، أن بداية خلود كانت متواضعة بـ"إبرة وخيط"، عندما التحقت بدورات حرفية وتسويقية نظمها مكتب الضمان الاجتماعي في محافظة رابغ، فأتقنت فنون الخياطة والخرز، وشاركت في البازارات والفعاليات، لتخط أولى خطواتها في سوق العمل.
ولم تتوقف خلود عند هذا الحد، حيث تأهلت لاحقًا لتصبح مدربة ضمن برنامج "شغف" لسفيرات المهن الحرفية في رابغ، لتنقل خبراتها ومهاراتها إلى نساء أخريات، وتلهمهن بالإصرار والاجتهاد والعمل.
ومع تطور مهاراتها ودعم برامج التمكين، أطلقت خلود متجرًا إلكترونيًا خاصًا بها لتسويق منتجاتها، لتتحول من متدربة طموحة إلى رائدة أعمال في مجالها، بدعم متكامل من التدريب والتأهيل والثقة الذاتية.
وأكد الحساب أن خلود تمثل اليوم نموذجًا لامرأة نسجت من الحلم مهنة، ومن التحدي قصة نجاح تُلهم الأخريات، في صورة حية لثمار التمكين الحقيقي الذي تُقدّمه الوزارة للمستفيدين والمستفيدات.