"العرفي": الإعلام الرقمي ساهم في إنشاء اقتصاديات جديدة قائمة على البيانات والتكنولوجيا

وقال "العرفي" خلال ورشة العمل التي أقامها فرع هيئة الصحفيين بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع غرفة جدة، وبحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين، تحت عنوان (الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في الإعلام الرقمي): إن الذكاء الاصطناعي هو محاكاة للذكاء البشري باستخدام الآلات، وهو يتعلم ويتكيف، ويحل المشكلات.. وهو قدرة الآلات والأنظمة الرقمية على تقليد ومحاكاة القدرات العقلية والإدراكية للبشر، مثل التعلم والاستدلال والحل للمشكلات". مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ في الخمسينيات كحلم علمي، ثم تطور عبر العقود؛ ليصبح واقعًا ملموسًا اليوم في مناحي الحياة اليومية كافة. ويتقدم الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة، ويفتح آفاقًا جديدة في مجالات متعددة.. لافتًا إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة الإنسان، ومساهمته في تطوير الرعاية الصحية والتعليم، ومساعدته في حل مشكلات عالمية معقدة، ومساهمته في تغيير طريقة عمل الشركات، وتحسين الكفاءة، وتوفير الوقت، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين الإنتاجية، والمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل وأسرع.