المعهد الدولي للدراسات الإيرانية في دراسة شمولية: المصالحة السعودية - الإيرانية.. المكاسب والتحديات

وفي قراءته لأهم بنود الاتفاق يقول المركز: "في قراءة في أهم بنود الاتفاق يتضح لمعهد رصانة أمران، يُشكلان بمجملهما أرضية ثلاثية مشتركة، من الممكن البناء عليها، وتطويرها، وتفعيلها لإنجاح مستقبل العلاقات السعودية - الإيرانية، وإيجاد حلول جذرية لملفات الخلاف والتباعد المكدسة: الأول يتعلق بتعهدات متبادلة بين الطرفين، وهي تشمل ما كانت الرياض وباقي دول المنطقة تسعى إليه من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار بين دول المنطقة. وتسعى أطراف الاتفاق بذلك لإعطاء إعلان استئناف العلاقات بين الرياض وطهران جدية ومصداقية؛ باعتبار أن الخلافات بينهما، والانتقادات السعودية بشكل خاص، ارتبطت في غالبيتها بممارسات إيرانية غير مقبولة في هذا الشأن. ويبقى التساؤل القائم حول التفسير الإيراني لهذا البند غير الواضح، وما إذا كانت ستقصر تدخلها في شؤون السعودية عن طريق اليمن، أم إن الأمر يتعلق بسلوك دولتها في مجمله، بما في ذلك سلوك ميليشياتها المذهبية المنتشرة في المنطقة".