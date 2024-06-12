مكة.. منظم لضربات القلب ينقذ حاجًا روسيًا ستينيًا من أزمة قلبية حادة

نجح فريق طبي بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاج روسي يبلغ من العمر 63 عامًا، حيث كان الحاج قد اشتكى من ألم شديد في الصدر؛ إثر خلل في ضربات القلب نتيجة قطع في الضفيرة الكهربائية للقلب، مما استدعى نقله على الفور عن طريق الهلال الأحمر عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص للطوارئ.
وأوضح تجمّع مكة المكرمة الصحي أنه تم نقل المريض بسرعة إلى وحدة قسطرة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية، وتم تفعيل البروتوكول العلاجي فور وصوله، وبعد إجراء قسطرة تشخيصية للتأكد من سلامة الشرايين، قرر الفريق الطبي تركيب جهاز منظم لضربات القلب مع صادم كهربائي لتفادي توقف عضلة القلب.
وأكد التجمع أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، ويخضع المريض للمراقبة الدقيقة في قسم العناية المركزة للقلب، وهو في حالة صحية جيدة ويتماثل للشفاء مما سيمكنه من العودة لأداء نسكه تحت الإشراف الطبي.
يُذكر أن مركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية يعد من المراكز الرائدة في تقديم الخدمات الطبية التخصصية والمتقدمة في مجال أمراض القلب.
ويشتهر المركز بإجراء العديد من العمليات المعقدة بنسب نجاح عالية، مما يعكس التزامه بتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى وضيوف الرحمن.