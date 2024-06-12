مكة.. منظم لضربات القلب ينقذ حاجًا روسيًا ستينيًا من أزمة قلبية حادة

نجح فريق طبي بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاج روسي يبلغ من العمر 63 عامًا، حيث كان الحاج قد اشتكى من ألم شديد في الصدر؛ إثر خلل في ضربات القلب نتيجة قطع في الضفيرة الكهربائية للقلب، مما استدعى نقله على الفور عن طريق الهلال الأحمر عبر الاتصال بالخط الساخن المخصص للطوارئ.