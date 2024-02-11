"تشنج الأطفال الحرارى".. "سعود الطبية" تقدّم 6 نصائح وتوضح الأعراض

وأوضحت المدينة، أن "التشنج الحراري عند الأطفال" هو نوبة تشنج قد تحدث عند الأطفال ما بين 6 أشهر و5 سنوات والمصابين بالحمّى أو ارتفاع في درجة الحرارة فوق 38 درجة مئوية، مشيرة إلى أن هذه التشنجات قد تستمر لبضع دقائق ومن ثم تتوقف من تلقاء نفسها، وقد تستمر الحمّى بعد توقف التشنج لبعض الوقت، وعادة يشعر بعض الأطفال بالنعاس بعد انتهاء نوبات التشنج الحراري".