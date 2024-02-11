"تشنج الأطفال الحرارى".. "سعود الطبية" تقدّم 6 نصائح وتوضح الأعراض

قدّمت مدينة الملك سعود الطبية، وصفاً للتشنج الحراري عند الأطفال، مشيرة إلى طبيعة أعراضه، ومقدمة 6 نصائح للتعايش معه.
وأوضحت المدينة، أن "التشنج الحراري عند الأطفال" هو نوبة تشنج قد تحدث عند الأطفال ما بين 6 أشهر و5 سنوات والمصابين بالحمّى أو ارتفاع في درجة الحرارة فوق 38 درجة مئوية، مشيرة إلى أن هذه التشنجات قد تستمر لبضع دقائق ومن ثم تتوقف من تلقاء نفسها، وقد تستمر الحمّى بعد توقف التشنج لبعض الوقت، وعادة يشعر بعض الأطفال بالنعاس بعد انتهاء نوبات التشنج الحراري".
وعن أبرز أعراض التشنج الحراري عند الأطفال، أشارت "سعود الطبية" إلى "ارتفاع درجة الحرارة بشكل سريع"، و"فقدان الوعي أو الإغماء لمدة تستمر من 30 ثانية إلى 5 دقائق تقريباً"، و"صرير الأسنان أو الفك"، و"انحراف العين لجانب واحد أو دحرجتها إلى الخلف"، و"ضيق التنفس أو صعوبته".
وقدّمت المدينة 6 نصائح للتعايش مع التشنج الحراري عند الأطفال، عبر إنفوجراف معلوماتي، مشيرة إلى "المحافظة على برودة الطفل -قدر الإمكان- عند إصابته بالحمّى"، و"خلع الملابس الثقيلة، بحيث يرتدي طبقة واحدة فقط"، و"تشجيعه على شرب مزيدٍ من السوائل، مثل الحليب أو الماء أو العصائر الطازجة"، و"التأكّد من اعتدال درجة حرارة الغرفة"، و"الحرص على اتباع تعليمات الطبيب، بإعطائه أدوية خافضة للحرارة، مثل الباراسيتامول".