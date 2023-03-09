"اليوسف" من جامعة سذرن ماثدست: القضاء السعودي يعيش تطورًا وتحديثات سريعة

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن القضاء السعودي اليوم يعيش مرحلة تطور ملموس وتحديثات سريعة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك من خلال استحداث الأنظمة القضائية ورقمنتها وتطوير التشريعات بما يتواكب مع ما تعيشه المملكة من تطور وانفتاح تجاري وثقافي واستثماري على العالم بمختلف الأصعدة، إضافة إلى النقلة النوعية التي عاشها القضاء بشكل عام والإداري بشكل خاص في المملكة من خلال رقمنة جميع خطوات التقاضي وما يساندها من خدمات إدارية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في كلية القانون بجامعة سذرن ماثدست في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور عدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلاب كلية القانون والمهتمين من المحامين.
وركز رئيس ديوان المظالم في كلمته على وصف التطورات الخلاقة للحقبة الحالية للقضاء السعودي؛ من حيث تطور أنظمته وتجويد مخرجاته وتقليص مدد التقاضي فيه؛ موضحًا ما تم استحداثه من تشريعات صدرت مؤخرًا سواء في نظام الإثبات أو نظام الأحوال الشخصية ونحوها، وكذلك نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وأثرها على استقرار الأحكام.
وتأتي هذه الزيارة والمحاضرة ضمن مساعي ديوان المظالم في نقل ما يعيشه مرفق القضاء الإداري السعودي من مستجدات تشريعية وإدارية في ظل دعم وتوجيه القيادة الحكيمة -أيدها الله- وأيضًا تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات القضائية والأكاديمية المتخصصة في الجانب القانوني.