"اليوسف" من جامعة سذرن ماثدست: القضاء السعودي يعيش تطورًا وتحديثات سريعة

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن القضاء السعودي اليوم يعيش مرحلة تطور ملموس وتحديثات سريعة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء؛ وذلك من خلال استحداث الأنظمة القضائية ورقمنتها وتطوير التشريعات بما يتواكب مع ما تعيشه المملكة من تطور وانفتاح تجاري وثقافي واستثماري على العالم بمختلف الأصعدة، إضافة إلى النقلة النوعية التي عاشها القضاء بشكل عام والإداري بشكل خاص في المملكة من خلال رقمنة جميع خطوات التقاضي وما يساندها من خدمات إدارية.