نيابة عن وزير الدفاع.. "الرويلي" يرعى حفل تخريج الدورة الـ 11 للتأهيل العسكري للأطباء الجامعيين

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى عميد الكلية الدكتور عيدان بن موسى الزهراني كلمة أعرب فيها عن اعتزاز الكلية بتخريج 70 ضابطاً طبيباً؛ ليلتحقوا بزملائهم في القطاعات العسكرية لخدمة دينهم ووطنهم، مشيداً بدعم وزارة الدفاع المستمر للكلية؛ الذي أسفر عن حصولها على الاعتماد الأكاديمي العسكري المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري (درع).