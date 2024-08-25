نيابة عن وزير الدفاع.. "الرويلي" يرعى حفل تخريج الدورة الـ 11 للتأهيل العسكري للأطباء الجامعيين

نيابةً عن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الجامعيين الـ 11 من طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران.
بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى عميد الكلية الدكتور عيدان بن موسى الزهراني كلمة أعرب فيها عن اعتزاز الكلية بتخريج 70 ضابطاً طبيباً؛ ليلتحقوا بزملائهم في القطاعات العسكرية لخدمة دينهم ووطنهم، مشيداً بدعم وزارة الدفاع المستمر للكلية؛ الذي أسفر عن حصولها على الاعتماد الأكاديمي العسكري المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري (درع).
بعد ذلك، ألقى الطالب الطبيب عبدالرحمن بن عبدالوهاب الحليبي كلمة الخريجين ثمن فيها تشريف معالي رئيس هيئة الأركان العامة حفل تخريجهم، مشيداً بما حصلوا عليه من تدريب وتأهيل وبما تملكه الكلية من كوادر وإمكانات متقدمة.
عقب ذلك أدى الخريجون القسم، وأُعلنت النتائج، وكرَّم رئيس هيئة الأركان العامة الطلبة المتفوقين، وقلَّد الخريجون بعضهم بعضاً رتبهم العسكرية، ثم التُقطت الصور التذكارية لمعاليه مع الخريجين، واختُتم الحفل بالسلام الملكي.
حضر الحفل قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد بن عبدالرحمن أبو عساف، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية بوكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز الدكتور أحمد بن محمد العامري.