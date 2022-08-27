"خبير سلامة" يطالب بتدارُك المخاطر المحتملة في البيئة المدرسية

وأشار "الشهري" في حديثه لـ"سبق" إلى أن هناك مخاطر كامنة، يُحتمل وجودها في البيئة المدرسية نتيجة لبعض الظروف الجوية الطبيعية التي تأثرت بها المدارس خلال فترة الإجازة.