بناء على تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية بمدارس وجامعة نجران غداً

أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب تعليم مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.
وتفصيلاً، أوضحت إدارة التعليم أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
وأعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء، لطلبة الجامعة في المقر الرئيس بنجران وفروعها، وذلك حرصاً على سلامة الجميع، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون - عن بعد - عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.