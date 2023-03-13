بناء على تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية بمدارس وجامعة نجران غداً

أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.