النيابة العامة: السجن 13 سنة لمواطن قام بحيازة المخدرات بقصد الاتجار

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل منزله، وبتفتيشه تم العثور على (25) حبة من المؤثرات العقلية، وأكثر من (40) جراماً من مادة الحشيش المخدر، وقيامه بالاتجار بها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.