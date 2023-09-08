وسط تحديات عالمية متزايدة.. هل تنجح "قمة نيودلهي" في وضع خريطة أفضل لسلام العالم؟

كما يبرز من بين المدعوين للقمة منظمة العمل الدولية، وقد انطلقت عام 1919، وتعمل على تحقيق أربعة أهداف محورية، أولها ضمان احترام الحقوق الأساسية في العمل، والمساعدة على توفير العدالة في الشواغر الوظيفية القيادية بين الجنسين، وضمان الحماية الاجتماعية لكل العاملين، وتقوية الحوار بين مختلف الأطراف المهنية. في حين يقوم مجلس الاستقرار المالي الذي تأسس عام 2009، وهو جهة دولية تراقب وتقدم التوصيات بشأن النظام المالي العالمي، بالتنسيق بين عمل الهيئات المالية المحلية وهيئات وضع المعايير الدولية؛ لرسم سياسات تنظيمية إشرافية، ترتبط بالقطاع المالي.. وصولاً لدور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي كيان دولي، يعمل على بناء السياسات المثلى لحياة جيدة من خلال رسم استراتيجيات تنشر الرخاء، وتساوي بين الناس، وتزيد من فرص الرفاهية من خلال العمل مع صانعي القرارات والحكومات والمواطنين.