"الإرشاد الزراعي": موسم إنتاج عسل الطلح يبدأ خلال يونيو ويوليو بالجزيرة العربية

وأوضح النحّال المهندس صالح عبدالعزيز الجربوع؛ أن وقت الإزهار يكون في أعلى معدلات درجات الحرارة، ويعد من أكثر الأنواع المحلية طلباً بسبب فوائده العلاجية المميزة لمشكلات الجهاز التنفسي، وأقلها في نسبة السكروز وترتفع فيه نسبة الحموضة الطبيعية.