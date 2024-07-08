"الإرشاد الزراعي": موسم إنتاج عسل الطلح يبدأ خلال يونيو ويوليو بالجزيرة العربية

أوضح "الإرشاد الزراعي" أن موسم إنتاج عسل الطلح يبدأ خلال شهرّي يونيو ويوليو، في الأودية المنتشرة بالجزيرة العربية والمنطقتَيْن الوسطى والجنوبية وأيضاً الشمالية.
وأوضح النحّال المهندس صالح عبدالعزيز الجربوع؛ أن وقت الإزهار يكون في أعلى معدلات درجات الحرارة، ويعد من أكثر الأنواع المحلية طلباً بسبب فوائده العلاجية المميزة لمشكلات الجهاز التنفسي، وأقلها في نسبة السكروز وترتفع فيه نسبة الحموضة الطبيعية.
وأضاف الجربوع؛ أن عسل الطلح لونه أحمر عنبري، ويسعى النحّالون لإنتاج أكبر قدرٍ ممكنٍ من هذا العسل لقوة الطلب المحلي عليه.