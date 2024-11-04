لتنمية قدرات الشباب.. "إعمار اليمن" يواصل أعماله الإنشائية في دعم القطاع الرياضي

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قدَّم مشاريع ومبادرات تنموية، وصلت إلى (263) مشروعاً ومبادرة تنموية، وذلك خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.