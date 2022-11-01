حفر الباطن.. تدخل جراحي عاجل يُنقذ مريضة من آلام "التفاف كامل للمبيض"

تمكّن ـ بفضل الله ـ الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة حفر الباطن، من إنهاء معاناة مريضة كانت تعاني آلاماً متكررة بالبطن.
وفي التفاصيل، فقد تبيّن بعد إجراء الفحوصات والتحاليل أن رباط المبيض يبلغ طوله 15 سم، ما سبّب التفافاً كاملاً للمبيض، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية تم من خلالها تقصير رباط المبيض عن طريق المنظار والمحافظة على المبيض وقناة فالوب، حيث تكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد.
يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يسع لـ 300 سرير، حيث قدم خدماته العلاجية والتشخيصية بقسم إسعاف الطوارئ خلال النصف الأول لعام 2022م، لـ81.968 مستفيداً، وبلغ عدد مستفيدي العيادات الخارجية 23.664 مراجعاً، والمنوّمين 9170 مريضاً، فيما تم إجراء 2896 عملية جراحية.