حفر الباطن.. تدخل جراحي عاجل يُنقذ مريضة من آلام "التفاف كامل للمبيض"

وفي التفاصيل، فقد تبيّن بعد إجراء الفحوصات والتحاليل أن رباط المبيض يبلغ طوله 15 سم، ما سبّب التفافاً كاملاً للمبيض، وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية تم من خلالها تقصير رباط المبيض عن طريق المنظار والمحافظة على المبيض وقناة فالوب، حيث تكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد.