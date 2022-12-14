أمير جازان يبحث مع "البنيان" تطوير العملية التعليمية بالمنطقة

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، وزير التعليم المهندس يوسف بن عبدالله البنيان.
وبحث أمير جازان، مع الوزير يوسف البنيان، خطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة، والمشروعات الهادفة لتطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بعمل مؤسسات التعليم التابعة للوزارة في المنطقة بشقيه الجامعي والعام.
ونوّه الأمير محمد بن ناصر، بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للتعليم بمؤسساته كافة؛ للرقي بالعمل وضمان جودة مخرجاته وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.
وأشاد بجهود الوزارة لدعم جازان، بالمشروعات النوعية التي تستهدف التعليم الجامعي والعام، وتسهم في تطوير البيئة التعليمية للوصول لأفضل المخرجات العلمية التي يعود نفعها على الوطن بشكل عام والمنطقة على وجه الخصوص من خلال دعم سوق العمل بالكوادر المؤهلة.
من جهته أعرب المهندس "البنيان" عن شكره لأمير المنطقة على توجيهاته ودعمه المستمر لجهود الوزارة في المنطقة، بما يحقق تحسين الأداء التعليمي وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
حضر الاستقبال، مدير جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر، ومدير عام التعليم بجازان ملهي عقدي، ومدير تعليم محافظة صبيا عثمان مسملي.