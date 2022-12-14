أمير جازان يبحث مع "البنيان" تطوير العملية التعليمية بالمنطقة

وبحث أمير جازان، مع الوزير يوسف البنيان، خطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة، والمشروعات الهادفة لتطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم، إلى جانب مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بعمل مؤسسات التعليم التابعة للوزارة في المنطقة بشقيه الجامعي والعام.