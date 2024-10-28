خلال عمليتين.. "الأمن البيئي" تضبط 5 مواطنين بسبب مخالفتهم نظام البيئة

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط خمسة مواطنين بسبب مخالفتهم نظام البيئة، وذلك خلال واقعتين منفصلتين.
وفي التفاصيل، تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من القبض على (4) مواطنين وهم: خلف نهير السعدي، وعبدالعزيز نهير السعدي، وتركي نهير السعدي، وعبدالرحمن نهير السعدي، لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهم بندقية هوائية، و(100) ذخيرة هوائية، و(32) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر السمان غرامة (1,500) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل غرامة (5,000) ريال.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.