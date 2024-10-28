خلال عمليتين.. "الأمن البيئي" تضبط 5 مواطنين بسبب مخالفتهم نظام البيئة

وفي التفاصيل، تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من القبض على (4) مواطنين وهم: خلف نهير السعدي، وعبدالعزيز نهير السعدي، وتركي نهير السعدي، وعبدالرحمن نهير السعدي، لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهم بندقية هوائية، و(100) ذخيرة هوائية، و(32) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.